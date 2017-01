PUBLIKATIONEN: Best-Ager Magazine, kostenlose Männermagazine, Zeitschriften für Jugendliche uvm.

Es ist die größte Pflegereform aller Zeiten: Am 1. Januar 2017 wurden die Pflegestufen „0“, 1, 2, und 3 von den Pflegegraden 1, 2, 3, 4 und 5 abgelöst. Diese Änderungen sind im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) in Kraft getreten und sollen vor allem Demenzkranken die gleichen Pflegeleistungen zusichern wie körperlich eingeschränkten Menschen. Was sich ab 2017 für Pflegebedürftige[mehr]

Kategorie: Rat & Tat